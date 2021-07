Incidente ad Aprilia, auto finisce in una cunetta e si ribalta: morto un 50enne Lutto a Velletri per la morte di un cinquantenne rimasto vittima di un incidente stradale autonomo in via dei Cinque Archi ad Aprilia. Ieri sera ha perso il controllo della sua auto Fiat Punto, che è finita in un fosso, ribaltandosi. Per estrarre il corpo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto lungo via dei Cinque Archi ad Aprilia, in provincia di Latina. Il sinistro si è verificato nella serata di ieri, domenica 18 luglio. Vittima C. V., un cinquantenne residente a Velletri, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Secondo le informazioni apprese l'uomo al momento in cui sono accaduti i tragici fatti che hanno portato alla sua scomparsa si trovava alla guida della sua auto, una Fiat Punto, e stava percorrendo la strada provinciale in località Campoverde, viaggiando in direzione Nettuno. Per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine che hanno svolto i rilievi, la macchina ha sbandato ed è finita fuori strada, precipitando in un fosso e ribaltandosi su se stessa. L'impatto è stato molto violento e non ha lasciato scampo all'automobilista, deceduto per le gravi ferite e traumi riportati. Arrivata la segnalazione da parte di un passante al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è intervenuto il personale sanitario in ambulanza.

Ipotesi manovra azzardata o malore

Per liberare l'automobilista dall'abitacolo dell'auto ridotta ad un groviglio di lamiere, è stato necessario il lavoro dei vigili del fuoco, che hanno recuperato il corpo riportandolo sulla sede stradale e lo hanno consegnato ai paramedici. Purtroppo inutile ogni tentativo di rianimarlo. Presenti per i rilievi scientifici i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano per ricostruire l'accaduto. Al momento da quanto si apprende nel sinistro non risultano coinvolti altri veicoli. L'ipotesi è che l'uomo abbia perso il controllo alla guida, forse a seguito di una manovra azzardata oppure, dopo aver accusato un malore improvviso. Seguiranno ulteriori accertamenti sulla salma che, terminate le verifiche sul posto, è stata trasferita in obitorio. Appresa la drammatica notizia della scomparsa del cinquantenne che si è diffusa nelle scorse ore nella città dei Castelli Romani, la comunità di Velletri si è stretta intorno alla famiglia, in attesa dei funerali.