Incidente stradale sul lungotevere dei Vallati, in zona Trastevere a Roma. Il sinistro è avvenuto nella notte di oggi, domenica 4 luglio. A rimanere coinvolte due ragazze di vent'anni, una delle quali a seguito dell'impatto è rimasta lievemente ferita ed è stata trasportata in ospedale per essere medicata e sottoposta ad alcuni accertamenti. Secondo le informazioni apprese al momento dell'accaduto si trovavano di una Fiat 500 di colore nero, la macchina del padre di una delle due giovani che era al volante, quando, per cause non note, ha perso il controllo della vettura, che si è ribaltata all'altezza di Ponte Garibaldi e ha urtato tre auto. Momenti di paura per le due ragazze nell'abitacolo, ma fortunatamente sono riuscite ad uscire da sole dalla vettura e le loro condizioni di salute sono parse fin da subito buone. A dare l'allarme alcuni passanti, che hanno assistito alla scena e chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112.

Una delle due 20enni ferita ma non grave

Sul posto è intervenuto il personale sanitario, che ha trasportato una delle due in ospedale per sottoporla ad alcuni accertamenti e dov'è stata medicata, mentre per l'altra non è stato necessario e ha avuto solo un grande spavento. Fortunatamentela ragazza soccorsa a seguito dell'impatto ha riportato solo alcune ferite non gravi. Presenti le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso, dalle ricostruzioni svolte non sarebbe rimasto coinvolto nessun altro veicolo, e la macchina a bordo della quale viaggiavano le ragazze si sarebbe ribaltata da sola, probabilmente a causa di una manovra sbagliata svolta in autonomia.