Incidente a Tivoli tra auto e monopattino elettrico: 47enne in prognosi riservata È in prognosi riservata un 47enne alla guida di un monopattino elettrico, che si è scontrato con un’auto a Tivoli.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un uomo di quarantasette anni è in prognosi riservata ricoverato all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, rimasto gravemente ferito dopo un incidente stradale avvenuto in largo Saragat a Tivoli alle porte di Roma nel pomeriggio di venerdì 14 luglio. Il sinistro ha visto coinvolto un'auto Volkswagen Golf e un monopattino elettrico, che per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si sono scontrati intorno alle ore 18.30. L'impatto è stato violento, l'uomo sul monopattino ha avuto la peggio, è caduto, ha battuto la testa sull'asfalto ed è stato trasportato con urgenza in ospedale. Alla guida della macchina c'era un quarantottenne, che si è fermato a prestargli soccorso, chiamando l'ambulanza.

Ad avere la peggio l'uomo in monopattino

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è intervenuto il personale sanitario, che ha preso in carico il quarantasettenne e lo ha trasportato in ambulanza all'ospedale. Arrivato al pronto soccorso i medici hanno sottoposto il paziente alle cure del caso. Le sue condizioni di salute da quanto si apprende sono serie, i dottori non si sbilanciano sull'esito del loro intervento a causa delle ferite e traumi riportati nell'incidente.

Il paziente è in prognosi riservata

Fondamentali per la ripresa del paziente saranno le prossime ore, durante le quali si attende un miglioramento del quadro clinico. Presenti sul luogo del sinistro gli agenti della polizia locale di Tivoli, che hanno svolto i rilievi di rito e ricostruito la dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità da parte di chi conduceva i due mezzi.