Incidente a Terracina, le vittime sono Matilde Tabacco e Gabriele Alì: indagini sulla dinamica Avevano trascorso la giornata al mare e stavano rientrando a casa: ma la vita di Matilde Tabacco e Gabriele Alì si è interrotta prematuramente sabato sera, quando lo scooter T-Max sul quale viaggiavano si è scontrato con una Giulia Mito guidata da un uomo di 41 anni. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri.

A cura di Natascia Grbic

Matilde Tabacco, la giovane vittima

Si chiamavano Matilde Tabacco e Gabriele Alì i due ragazzi morti sabato sera in seguito a un grave incidente stradale avvenuto tra la via Pontina e la via Appia, all'altezza di Terracina. Lei aveva 29 anni, la passione per i viaggi e lavorava come commessa al quartiere Africano di Roma. Lui, 46 anni, era residente a Settecamini. Quella che doveva essere una bella giornata da passare all'aria aperta è diventata una tragedia che li ha strappati prematuramente alla vita. Avevano trascorso la giornata al mare a Terracina e stavano tornando a casa su uno scooter T-Max quando si sono scontrati frontalmente con un'Alfa Romeo Mito guidata da un uomo di 41 anni. I loro corpi sono stati sbalzati a diversi metri di distanza e hanno impattato violentemente con l'asfalto. Per loro non c'è stato nulla da fare, sono morti sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.

Indagini dei carabinieri sulla dinamica dell'incidente

Ferito anche il conducente della Mito, un 41enne che è stato portato in ospedale ma che non è in pericolo di vita. L'uomo è stato ascoltato a lungo dai carabinieri in modo da capire cos'è accaduto e ricostruire le fasi dell'incidente che ha portato alla morte di Matilda e Gabriele. Al momento la dinamica non è ancora chiara: quello che è certo è che lo scooter e la macchina viaggiavano su due corsie opposte e che a un certo punto si sono scontrare frontalmente. Saranno ascoltati anche alcuni testimoni che hanno assistito alla scena e che hanno visto i due ragazzi scaraventati in strada dopo l'impatto con la macchina, al fine di accertare eventuali responsabilità. Entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro sono stati sequestrati.