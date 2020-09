Non ce l'ha fatta Gabriella De Luca, la donna di settant'anni che lo scorso 11 settembre era stata investita da un camion nel centro di Soriano del Cimino. Nonostante gli sforzi dei medici dell'ospedale di Roma in cui era ricoverata e gli enormi sforzi della signora per rimanere in vita, non c'è stato nulla da fare. Le lesioni riportate nell'incidente erano troppo gravi: De Luca era stata ferita soprattutto agli arti inferiori, gravemente compromessi. Gli operatori del 118 intervenuti sul posto avevano trovato la donna in condizioni disperate: immediato il ricovero in ospedale, con l'eliambulanza fatta arrivare appositamente per trasportare subito la donna a Roma. Purtroppo, a distanza di una settimana, il suo cuore ha smesso di battere.

Incidente a Soriano nel Comino, morta Gabriella De Luca

L'incidente in cui era rimasta coinvolta Gabriella De Luca è avvenuto nel centro di Soriano nel Cimino, piccolo paese in provincia di Viterbo. La donna stava camminando a piedi quando è stata investita da un camion guidato da un uomo che si è subito fermato a prestare soccorso. De Luca è rimasta incastrata sotto il mezzo, per aiutarla ed estrarla dal camion c'è voluto l'intervento dei Vigili del Fuoco, accorsi sul posto dopo l'allarme lanciato dai passanti che hanno assistito scioccati all'incidente. La donna, nonostante fosse cosciente, è risultata subito essere gravemente ferita ed è stata elitrasportata in ospedale. Soccorso anche il conducente del camion, che ha avuto un malore subito dopo l'incidente ed è stato quindi ricoverato in ospedale. Indagini sono ancora in corso per appurare l'esatta dinamica dell'incidente.