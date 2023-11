Incidente a Sabaudia, auto si schianta contro un albero: un morto e un ferito grave Tragedia sulla strada Migliara 48 a Sabaudia, dove un 22enne è morto e un altro è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale.

Un ragazzo di ventidue anni è morto in un incidente stradale lungo la strada Migliara 48 nel Comune di Sabaudia. Il sinistro è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 22 novembre, nel territorio della provincia di Latina. Vittima un ragazzo, del quale non sono state ancora rese note le generalità, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Secondo le informazioni apprese l'auto con a bordo i due ragazzi al momento dell'incidente stava percorrendo la strada in provincia di Latina quando improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, il conducente ha perso il controllo al volante, è uscito fuori strada e si è schiantato contro un albero, che costeggia la carreggiata.

L'impatto contro la pianta è stato violento, uno dei due giovani è morto, mentre l'altro è ha avuto bisogno di cure mediche urgenti. L'incidente è avvenuto davanti agli automobilisti di passaggio, arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto sono giunti diversi mezzi di soccorso. Per uno dei due passeggeri non c'è stato altro da fare che constatarne il decesso, a causa delle gravi ferite e traumi riportati, che gli sono risultati fatali. La morte è sopraggiunta praticamente sul colpo. I paramedici hanno invece preso in carico il ferito e lo hanno trasportato con l'ambulanza all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina in codice rosso.

Presenti sul luogo del sinistro per i rilievi di rito i carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. In corso di verifica eventuali responsabilità di chi si trova alla guida. Non è chiaro cosa abbia fatto sbandare l'auto, se si sia trattato di un malore improvviso, dell'attraversamento di un animale oppure dell'alta velocità.