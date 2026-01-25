Incidente a Roma, come stanno i feriti all’ospedale in codice rosso: fra loro padre e bimbo di 3 mesi

Terribile incidente a Roma nella giornata di oggi, domenica 25 gennaio 2026, lungo il viadotto della Magliana: tre automobili si sono scontrate in un fortissimo impatto. Lo schianto è stato così forte che alcune parti dei veicoli, ormai distrutti, si sono staccate e sono cadute giù, nell'area sotto il cavalcavia: chiuso un tratto del viadotto della Magliana.

Nello schianto sono rimaste gravemente ferite cinque persone, tutte soccorse in codice rosso dagli operatori del pronto soccorso sanitario del 118: fra loro anche padre e bambino di appena tre mesi che sono stati portati d'urgenza al policlinico Agostino Gemelli di Roma, dove si trovano ancora in osservazione, come appreso da Fanpage.it.

Come stanno padre e neonato trasportati d'urgenza al Gemelli dopo l'incidente

Dopo il violento incidente, avvenuto a metà della mattina di oggi, domenica 25 gennaio 2026, dopo le ore 10, l'allarme è immediatamente scappato. Sul posto, non appena arrivata la segnalazione, oltre ai soccorritori del 118 sono arrivati i vigili del fuoco inviati dalla Sala Operativa: sono stati loro ad estrarre le persone ferite dagli abitacoli delle automobili coinvolte.

A destare maggiore preoccupazione è stato il bambino di appena 3 mesi, trasportato d'urgenza al policlinico Agostino Gemelli insieme al papà, un ragazzo di 27 anni, anche lui rimasto gravemente ferito nello schianto. Come appreso da Fanpage.it, il ventisettenne ha riportato trauma alla colonna vertebrale ed emicostato, per cui sono scattati ulteriori accertamenti. Il piccolo, invece, ha riportato un trauma cranico: anche nel suo caso sono in corso ulteriori accertamenti, ma appare vigile e reattivo. La situazione sembra per entrambi tranquillizzante: per fortuna i primi controlli stanno escludendo problematiche serie anche se restano in osservazione.

L’incidente oggi sul viadotto della Magliana.

Viabilità sul viadotto della Magliana: tratto chiuso in entrambe le direzioni

A diverse ore dallo schianto sono ancora in corso le verifiche e le operazioni di messa in sicurezza nel tratto di strada interessato dall'incidente. Sul posto diverse pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, dei Gruppi XI Marconi e IX Eur, sono impegnate nei servizi di viabilità sul Viadotto della Magliana, con chiusure del tratto compreso tra via Cristoforo Colombo e via della Magliana, in entrambe le direzioni, "resesi necessarie per consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza con lavori di ripristino del guard rail, rimasto danneggiato a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolti tre veicoli, con alcune persone ferite", come spiegano in una nota i caschi bianchi.

"Il traffico in direzione Fiumicino è al momento deviato su via Cristoforo Colombo – continuano – mentre, in direzione Roma centro, il traffico viene deviato su Via del Cappellaccio in direzione via Ostiense / via del Mare".