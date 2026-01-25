Terribile schianto fra due auto a Roma, ferite gravemente cinque persone: fra loro anche un bambino

Schianto terribile a Roma dove sono rimaste gravemente ferite quattro persone e un bambino: sono tutti in codice rosso.

L’incidente oggi sul viadotto della Magliana.

Sono gravissime le persone rimaste coinvolte in un incidente a Roma a metà della mattinata di oggi, domenica 25 gennaio 2026: fra loro anche un bambino, che si trova in condizioni critiche. Sono cinque le persone rimaste ferite gravemente nel terribile scontro avvenuto oggi, verso le ore 10.30 a Roma, lungo il viadotto della Magliana. Sul posto, oltre agli operatori del pronto soccorso sanitario, anche i vigili del fuoco.

Terribile scontro fra due auto: cosa è successo

L'allarme è scattato verso le ore 10.30, quando la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato sul viadotto della Magliana a Roma, a metà mattinata di oggi, due squadre, la 7/A di Ostiense e la 4/A della Pisana, per un incidente fra due autovetture.

Lo schianto al viadotto della Magliana.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto con certezza: a giudicare dalle condizioni in cui si trovano i due veicoli, però, l'impatto fra le due automobili è stato violentissimo. Il personale dei vigili del fuoco, che ha estratto dagli abitacoli della macchine le persone ferite, stanno adesso effettuando la messa in sicurezza della zona dell'intera area coinvolta, svolgendo controlli anche nella zona che si trova sottostante al viadotto: l'impatto fra le due autovetture è stato talmente forte che alcune parti dei veicoli si sono staccate dopo lo schianto e sono cadute giù, al di sotto del viadotto stesso.

Come stanno le persone ferite nello schianto: fra loro anche un bambino

Sul luogo dell'incidente, oltre ai vigili del fuoco, anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che si sono precipitati sulle persone ferite. Secondo quanto appreso, si tratterebbe di quattro adulti in condizioni critiche, a cui si aggiungerebbe anche un bambino. Tutte le cinque persone ferite, compreso il bambino, sono state immediatamente trasferite al policlinico Agostino Gemelli: le ferite riportate sono state giudicate così gravi che per tutte è scattato il codice rosso.