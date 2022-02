Incidente a Roccasecca dei Volsci, auto finisce in un dirupo e si ribalta: morto un uomo Tragedia a Roccasecca dei Volsci, dove un uomo di 76 anni è morto in un incidente stradale. La sua auto è precipitata in un dirupo e si è ribaltata.

Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto nel Comune di Roccasecca dei Volsci in provincia di Latina. Per l'automobilista a bordo della vettura non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Il sinistro risale alla mattinata di ieri, domenica 13 febbraio. La vittima sarebbe un settantaseienne originario di Sonnino. Sulla pagina Facebook ‘Piazza virtuale del Comune Roccasecca dei Volsci' la sindaca ha pubblicato la foto dell'auto incidentata, finita in un terreno e ribaltata su se stessa. Secondo le informazioni apprese l'uomo era alla guida dell'auto quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, ha perso il controllo della vettura, ha sbandato ed è finito fuori strada. La macchina si è poi ribaltata. Nel violento impatto l'automobilista ha riportato ferite e traumi gravi, che non gli hanno purtroppo lasciato scampo e il decesso è praticamente sopraggiunto sul colpo.

Il corpo dell'automobilista estratto dalle lamiere

Ricevuta la segnalazione con la richiesta urgente d'intervento sul posto è arrivato il personale sanitario, con un elicottero, ma i paramedici purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Per estrarlo dal veicolo ridotto ad un groviglio di lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato sul posto, per poi affidare il corpo ai paramedici. Inutile ogni intervento di rianimarlo. Presenti per i rilievi di rito i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti necessari al caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al momento pare si tratti di un incidente autonomo e che nel sinistro non siano rimasti coinvolti altri veicoli. "Purtroppo per la persona a bordo dell’autovettura non c’è stato nulla da fare, era già deceduta da qualche ora – scrive la sindaca del Comune di Roccasecca dei Volsci Barbara Petroni informando i cittadini – Si tratta di un cittadino della vicina Sonnino, comunità alla quale formulo le più sentite condoglianze. Ringrazio per il tempestivo intervento i carabinieri della stazione di Priverno – Roccasecca dei Volsci, il personale sanitario ed i vigili del fuoco". Terminate le verifiche necessarie, la salma e l'auto incidentata sono state rimosse.