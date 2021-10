Incidente a Pontinia sulla Migliara 53: Monica Donnarumma muore a 20 anni Tragedia sulla strada Migliara 53 a Pontinia nel territorio della provincia di Latina, dove Monica Donnarumma è morta a vent’anni mentre viaggiava a bordo di un’auto che ha sbandato ed è finita in una cunetta. Deceduta sul colpo, il fidanzato è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

Monica Donnarumma è morta a vent'anni in un incidente stradale che ha coinvolto l'auto a bordo della quale viaggiava. Il sinistro risale al pomeriggio di ieri, domenica 10 ottobre, ed è avvenuto lungo la strada Migliara 53 nel territorio di Pontinia, in provincia di Latina. Secondo le informazioni apprese al momento in cui sono accaduti i tragici fatti che hanno portato alla sua scomparsa la ragazza di Latina erano circa le ore 16, era a bordo di una Volkswagen Lupo insieme al compagno, quando, improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento ha sbandato ed è finita fuori strada in una cunetta che costeggia la carreggiata adibita al transito dei veicoli. L'impatto è stato molto violento: Monica è deceduta sul colpo a causa dei gravi traumi e delle ferite riportate che non le hanno purtroppo lasciato scampo, mentre il fidanzato è rimasto ferito. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul luogo del sinistro è giunto il personale sanittario, che ha preso in carico il ragazzo e lo ha trasportato in ambulanza all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Presenti per i rilievi scientifici i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti del caso e ricostruito la dinamica dell'accaduto. Si tratterebbe di un incidente autonomo e non risultano coinvolti altri veicoli. Terminate le verifiche, la salma è stata trasferita in obitorio, in attesa dei funerali. La notizia della scomparsa improvvisa di Monica si è diffusa in breve tempo e la comunità si è stretta intorno alla famiglia della giovane. Tantissimi i messaggi di cordoglio comparsi sui social network, che la salutano con affetto. "Piccola Stella" c'è scritto nella sua descrizione di Facebook, una sua amica la ricorda: "Non doveva andare così angelo mio bello, riposa in pace. Mi mancherai".