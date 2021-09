Incidente a Pontinia, si schianta con lo scooter contro un muro: Valerio Scardella morto a 17 anni Tragedia sulla strada in provincia di Latina tra strada del Quarticciolo e Migliara 51 dove Valerio Scardella è morto a 17 anni in un incidente. Ieri pomeriggio il suo scooter ha sbandato e si è schiantato contro il muro di cinta di un’abitazione. Inutile ogni tentativo da parte dei paramedici di salvarlo.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

È Valerio Scardella il diciassettenne morto nell'incidente stradale avvenuto lungo la strada del Quarticciolo nel tardo pomeriggio di ieri in provincia di Latina. La notizia della sua tragica ed improvvisa scomparsa si è diffusa in poco tempo tra la comunità, che si è stretta intorno al dolore dei suoi cari, in attesa che vengano celebrati i funerali. Tantissimi i messaggi d'addio da parte di amici, parenti e conoscenti. Valerio era originario di Latina ma viveva a Pontinia insieme alla sua famiglia. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 18.30, l'adolescente al momento in cui sono accaduti i drammatici fatti si trovava a bordo del suo scooter Aprilia 50 e stava percorrendo la strada, verso la Migliara 51 quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, il ragazzo ha perso il controllo del veicolo a due ruote, ha sbandato e si è schiantato contro un muro. L'impatto è stato molto violento e non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita.

Valerio morto a 17 anni nell'incidente sulla Migliara 51

Sul posto, ricevuta la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, è arrivato il personale sanitario a sirene spiegate. Purtroppo inutile il tentativo dei paramedici di rianimarlo, non hanno potuto fare altro se non constatarne il decesso, sopraggiunto probabilmente sul colpo per le gravi ferite e traumi riportati che non gli hanno lasciato scampo. Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia stradale, che hanno svolto gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Si è trattato di un incidente autonomo, nel quale non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Terminate le verifiche la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e la strada è stata messa in sicurezza.