Incidente a Piazza Sempione, scontro tra auto e moto: ferito un 27enne Un uomo di ventisette anni è rimasto ferito in un incidente stradale che ha coinvolto la sua moto e un’auto in via Nomentana all’altezza di Piazza Sempione a Roma. Trasportato in codice giallo all’ospedale Pertini, non è in pericolo di vita.

A cura di Alessia Rabbai

L’incidente a Piazza Sempione

Incidente stradale su via Nomentana all'altezza di Piazza Sempione. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 26 novembre, intorno alle ore 16. A rimanere ferito a seguito dell'impatto è stato un uomo di ventisette anni, che ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo. A scontrarsi sono state una moto e un'auto, per cause non note e ancora in corso di accertamento. Ad avere la peggio è stato il motociclista, caduto sull'asfalto dopo l'impatto con la vettura. La scena si è svolta davanti agli automobilisti di passaggio, arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è giunto il personale sanitario con un'auto medica e un'ambulanza, che ha preso in carico il ferito e lo ha trasportato all'ospedale Sandro Pertini. Arrivato al pronto soccorso il paziente è stato affidato ai medici, che lo hanno sottoposto alle cure del caso. Attualmente non si conoscono le sue esatte condizioni di salute, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Traffico e code a Piazza Sempione

Presenti sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del III Gruppo Nomentano, che hanno svolto gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità da parte dei due conducenti alla guida di auto e moto. Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico e code, nella zona del sinitro che è rimasta congestionata. I vigili urbani hanno poi deviato la circolazione nell'attesa che l'incidente venisse risolto e la carreggiata sgomberata dai veicoli incidentati. Terminate le operazioni di soccorso e le verifiche la circolazione è progressivamente tornata alla normaliltà.