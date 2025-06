video suggerito

Incidente a Monterotondo, ubriaco al volante travolge due uomini: un morto e un ferito grave Stando a quanto si apprende, un ragazzo ubriaco ha travolto due persone in via Adige intorno alle 7,30 di oggi, domenica 1 giugno: un uomo di 75 anni è morto e un altro è ferito gravemente.

A cura di Enrico Tata

Incidente mortale a Monterotondo, provincia di Roma. Stando a quanto si apprende, un ragazzo ubriaco ha travolto due persone in via Adige intorno alle 7,30 di oggi, domenica 1 giugno: un uomo di 75 anni, F.M. le sue iniziali, è morto dopo pochi minuti, mentre un amico che era insieme a lui è stato soccorso e ricoverato in codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica dell'incidente

Secondo le prime ricostruzioni, i due stavano camminando quando sono stati travolti da un'automobile, una Toyota Yaris. Il 75enne sarebbe stato sbalzato in un giardino e avrebbe perso la vita nel corso del trasporto in ambulanza. La salma della vittima sarà portata presso l’Istituto di medicina legale, dove verrà eseguita l'autopsia.

Il conducente dell'auto è accusato di omicidio stradale

Il conducente dell'automobile, un ragazzo di circa 20 anni residente a Monterotondo, è accusato di omicidio stradale. Secondo alcuni testimoni, il giovane puzzava di alcol e a causa delle sue condizioni avrebbe improvvisamente perso il controllo della vettura e avrebbe preso in pieno i due pedoni. I carabinieri stanno indagando sull'incidente, hanno sequestrato l'automobile e stanno acquisendo le immagini delle telecamere di zona.