Incidente a Monte San Giovanni Campano, scontro tra tre auto: quattro giovani in ospedale Un incidente avvenuto ieri sera a Monte San Giovanni Campano in provincia di Frosinone, uno scontro tra tre auto, ha visto coinvolti quattro ragazzi del posto di età compresa tra i diciotto e i venticinque anni. Soccorsi e trasportati in ospedale, uno è in codice rosso, gli altri tre in codice giallo.

A cura di Alessia Rabbai

Momenti di paura per i famigliari dei quattro ragazzi di età compresa tra i diciotto e i venticinque anni, del posto, rimasti coinvolti in un incidente stradale nel Comune di Monte San Giovanni Campano. Il sinistro risale alla serata di ieri, mercoledì 15 settembre ed è avvenuto nel territorio della provincia di Frosinone. A rimanere coinvolte tre auto, che per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, intorno alle ore 21, poco dopo l'ora di cena, si sono scontrate ad un incrocio. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è arrivato il personale sanitario con diverse ambulanze, che li ha soccorsi e trasportati in ospedale a Sora e allo Spaziani di Frosinone. Durante i soccorsi, data la posizione delle auto, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno estratto i giovani dalle lamiere delle vetture. Arrivati al pronto soccorso, i quattro ragazzi sono stati sottoposti alle cure dei medici per gli accertamenti del caso. Uno è arrivato in codice rosso, più grave, mentre gli altri tre in codice giallo. Al momento non si conoscono le loro attuali condizioni di salute.

Strada chiusa a Monte San Giovanni Campano per soccorsi e rilievi

Presenti per i rilievi sul luogo dell'incidente i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto ed accertare eventauli responsabilità da parte di chi si trovava alla guida delle tre macchine. Inevitabili i disagi al traffico, con la strada coinvolta nel sinistro che è rimasta chiusa al transito dei veicoli per agevolare le operazioni di soccorso dei feriti e il lavoro delle forze dell'ordine. Terminati gli accertamenti, la carreggiata è stata messa in sicurezza e la circolazione è tornata alla normalità.