Incidente a Madrid: Giulio originario di Cassino travolto e ucciso a 41 anni da un’auto pirata Non c’è stato nulla da fare per Giulio De Luca, 41 anni, originario di Cassino. È morto in un incidente stradale a Madrid, travolto da un’auto pirata.

A cura di Alessia Rabbai

Giulio De Luca (Foto di Ciociaria Oggi)

Era originario di Cassino Giulio De Luca, quarantuno anni, morto in un incidente stradale a Madrid. Il ciociaro viveva in Spagna da una decina d'anni, dove aveva trovato lavoro. Ma la sua vita è stata improvvisamente stroncata da un'auto pirata, che lo ha travolto e ucciso, mentre stava tornando a casa, dopo aver fatto la spesa. Secondo le informazioni apprese Giulio al momento dei fatti che hanno portato alla sua scomparsa era in sella alla sua bicicletta quando la macchina lo ha urtato ed è caduto sull'asfalto. Un impatto violento, a seguito del quale ha riportato ferite e traumi gravissimi. Chiamati i soccorsi con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è arrivato il personale sanitario, con l'eliambulanza, che lo ha preso in carico e trasportato con urgenza all'ospedale di Madrid.

Le sue condizioni di salute sono parse fin da subito disperate. Arrivato al pronto soccorso, è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli interventi necessari al caso, nel tentativo di salvargli la vita, purtroppo senza esito. Giulio è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Sul sinistro indaga la polizia spagnola, che ha svolto gli accertamenti di rito, nel tentativo di risalire al pirata della strada, che si trovava alla guida dell'auto e che quando verrà identificato dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso, per non essersi fermato a prestargli aiuto. La notizia della drammatica e improvvisa scomparsa di Giulio è arrivata anche in Italia e si è diffusa rapidamente nella comunità alla quale apparteneva. Cassino si è stretto intorno al dolore della famiglia. Tanti i messaggi di cordoglio e affetto.