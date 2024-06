Incidente a Latina, muore schiacciato dal trattore mentre annaffia i kiwi

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Tragedia a Latina, dove un uomo è morto, schiacciato da un trattore, mentre annaffiava i kiwi. L'episodio risale a martedì scorso 18 luglio, ed è avvenuto intorno alle ore 18 in via Santa Croce in zona Borgo Carso, nelle campagne pontine. La vittima è Plinio Boron, ottantaquattro anni, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Secondo le informazioni apprese era pomeriggio, l'anziano al momento in cui sono accaduti i fatti stava annaffiando i kiwi vicino casa ed era sul trattore, quando improvvisamente il mezzo agricolo si è ribaltato, schiacciandolo.

A dare l'allarme è stato suo nipote, arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è giunto il personale sanitario con l'ambulanza. Ma i paramedici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Presenti sul luogo dell'incidente i carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti e i rilievi di rito, per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Operaio morto a Latina mentre scaricava la merce

La settimana scorsa sempre a Latina un operaio di trentotto anni è morto, mentre scaricava della merce in un'azienda in strada Macchia Grande in zona Borgo Santa Maria. A Capranica in provincia di Viterbo invece un uomo di quarant'anni è rimasto vittima di un incidente con la ruspa.