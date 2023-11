Incidente a Latina, motociclista 55enne finisce in un fosso e muore Un 55enne è morto in moto su via Monti Lepini a Latina. Alla guida ha sbandato ed è finito in un fossato. Purtroppo inultile ogni tentativo di salvargli la vita.

Un motociclista è morto in un incidente stradale sulla strada Monti Lepini a Latina. Ennesimo incidente mortale, ennesima tragedia sulla strada in cui vittima è un motociclista. Il sinistro si è verificato nella serata di ieri, domenica 19 novembre nel territorio pontino. La vittima è un uomo di cinquantacinque anni, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 19 e il motociclista era in sella alla sua moto, transitando lungo la strada Monti Lepini.

Era già buio quando per cause non note e ancora in corso d'accertamento ha perso il controllo alla guida, ha sbandato ed è finito fuori strada, precipitando in un fosso. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è intervenuto il personale sanitario in ambulanza, ma recuperato il corpo, ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato purtroppo vano. Presenti sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia stradale, che hanno svolto i rilievi di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Stanotte un 30enne è morto in moto su via Cassia

Stanotte un ennesima tragedia sulla strada di cui vittima è un motociclista è accaduta invece nel quadrante Nord di Roma, lungo via Cassia, dove a perdere la vita è stato un trentenne. Stavolta si è trattato di uno scontro tra moto e auto alla guida della quale c'era un ragazzo di diciannove anni, che è stato accompagnato in ospedale e sottoposto come da prassi ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue. Tutti e due i veicoli sono stati sequestrati per essere sottoposti ad eventuali ulteriori accertamenti.