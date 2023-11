Incidente su via Cassia, scontro tra moto e auto: morto un 30enne Tragedia in via Cassia a Roma, dove un motociclista di 30 anni è morto nella notte nello scontro con un’auto. Alla guida un 19enne sottoposto ai test per alcol e droga.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un uomo di trent'anni è morto in un incidente stradale su via Cassia a Roma. Il sinistro si è verificato nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 novembre nel quadrante Nord della Capitale. Non sono ancora note le generalità della vittima, originaria dell'Ecuador, per la quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita.

Secondo le informazioni apprese era trascorsa la mezzanotte e il trentenne era in sella alla sua moto, una Honda 125 percorrendo via Cassia quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con un'auto, una Toyota Yaris, all'altezza del civico 150. Il motociclista dopo l'impatto è stato sbalzato dal veicolo a due ruote ed è finito riverso sull'asfalto. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per un motociclista le cui condizioni di salute sono parse fin da subito critiche sul posto è giunto il personale sanitario con l'ambulanza a sirene spiegate. I paramedici hanno cercato di rianimarlo, ma non c'è stato nulla dafare per salvargli la vita. Il decesso è sopraggiunto praticamente sul colpo.

Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con il XV Gruppo Cassia, che hanno svolto i rilievi di rito, indagano per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto ed accertare eventuali responsabilità da parte di chi si trovava alla guida. Al volate della macchina c'era un ragazzo di diciannove anni, che come da prassi è stato accompagnato in ospedale al Policlinico Umberto I, per essere sottoposto ai test per la verifica di droga e alcol nel sangue. I due veicoli sono stati posti sotto sequestro per successivi accertamenti. Inevitabili i disagi alla circolazione, con la strada che nel tratto interessato dal sinistro è rimasta chiusa fino al termine delle operazioni di soccorso e dei rilievi.