Incidente a Latina: investito dall’auto guidata dalla consigliera Muzio muore dopo un mese d’agonia Giorgio Pedaci, il settantacinquenne insegnante in pensione di Latina investito dal suv guidato dalla consigliera Annalisa Muzio, è morto oggi in ospedale dopo un mese di agonia. Tanti i messaggi d’addio, un amico ed ex collega: “Mi piange il cuore. Ciao Giorgio ti penserò sempre con tanto affetto”.

A cura di Alessia Rabbai

Non ce l'ha fatta Giorgio Pedaci, investito da un suv su via dei Monti Lepini a Latina. L'anziano è deceduto oggi, giovedì 21 ottobre, in ospedale dopo oltre un mese d'agonia, a seguito delle ferite riportate nel sinistro, che non gli hanno purtroppo lasciato scampo. Secondo le informazioni apprese alla guida del veicolo c'era la consigliera comunale Annalisa Muzio ex candidata sindaca, risultata negativa ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue e sulle cui responsabilità sono ancora in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine. Giorgio aveva settantacinque anni ed era un insegnante in pensione. Appresa la notizia in tanti tra amici, ex colleghi ed ex alunni lo hanno ricordato con affetto, dedicandogli un pensiero. Claudio l'ha ricordato, con un messaggio pubblicato su Facebook: "Mi è arrivata la notizia della scomparsa di Giorgio Pedaci. Un caro amico con il quale ho condiviso tanti anni di insegnamento. Mi piange il cuore. Ciao Giorgio ti penserò sempre con tanto affetto".

L'incidente in cui è morto Giorgio Pedaci

I fatti risalgono alla sera del 14 settembre scorso, l'anziano si trovava in strada quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamenti, il suv lo ha investito. L'automobilista si è fermata subito a prestargli soccorso, in attesa dell'arrivo del personale sanitario in ambulanza. Le sue condizioni di salute sono parse fin da subito critiche. Arrivato al pronto soccorso del Santa Maria Goretti, i medici gli hanno trovato un trauma cranico ed è rimasto ricoverato per settimane in prognosi riservata, fino al decesso. Presenti sul luogo del sinistro le forze dell'ordine, che hanno svolto i rilievi del caso e indagano sulla dinamica dell'accaduto.