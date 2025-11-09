Incidente a Latina, furgone finisce fuori strada: morto un 57enne, due feriti

Un morto e due feriti è il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri mattina sulla strada Piccarello alle porte di Latina. La vittima è un 57enne, i due feriti soccorsi in codice rosso per dinamica.

Immagine di repertorio

Tragedia sulla strada alle porte di Latina, dove un uomo ha perso la vita in un incidente stradale. Il sinistro è avvenuto lungo strada Piccarello, sabato scorso 8 novembre. Un furgone Iveco è uscito di strada: le drammatiche conseguenze sono state un morto e due feriti trasportati in ospedale. La vittima è un cinquantasettenne di nazionalità romena.

Secondo quanto ricostruito finora, al momento dell’incidente erano da poco passate le 8. Il furgone stava transitando lungo via Piccarello, nel territorio pontino, con tre persone a bordo. Improvvisamente, per cause ancora non note e in corso di accertamento, il mezzo ha sbandato ed è finito fuori strada poco prima dello svincolo con via Pontina. L’impatto è stato violento, ad avere la peggio è stato il cinquantasettenne, che viaggiava come passeggero. Dopo la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta urgente di intervento per tre uomini in gravi condizioni, sul luogo del sinistro sono intervenuti diversi mezzi di soccorso.

È stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area interessata. Per il cinquantasettenne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno tentato di rianimarlo, ma senza successo. Gli altri due uomini, il conducente del furgone e un secondo passeggero, sono stati soccorsi e trasportati in ambulanza all’ospedale Santa Maria Goretti in codice rosso per dinamica. Sul luogo dell’incidente erano presenti anche gli agenti della polizia locale di Latina, che hanno effettuato i rilievi di rito e stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento, pare si sia trattato di un incidente autonomo: non sembrerebbero coinvolti altri veicoli.