Incidente a Latina, auto sbanda e finisce contro un albero: muore una ragazza di 21 anni Stamattina un’automobile si è schiantata contro un albero in via Epitaffio, nella zona di Latina Scalo: morta Clarissa Trombin, una ragazza di 21 anni.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

All'alba di oggi, domenica 6 marzo 2022, si è verificato un grave incidente per cui ha perso la vita una ragazza di 21 anni, Clarissa Trombin. Il sinistro è accaduto fra le 4.30 e le 5 di stamattina a poca distanza da Latina Scalo, in provincia dell'omonimo capoluogo, lungo via Epitaffio, all'altezza di via Pietro Verri, in direzione di Latina centro. La ragazza si trovava all'interno di una Lancia Ypsilon, quando il suo fidanzato 24enne, che si trovava alla guida della vettura, ha perso il controllo e si è schiantato contro un albero. Sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti della polizia stradale di Aprilia che hanno effettuato tutti i rilievi di rito insieme alla Squadra Volante della Questura e della polizia stradale di Latina: non si conoscono ancora le esatte dinamiche dell'incidente. Oltre a loro, sono arrivati sul luogo i soccorsi che hanno giudicato le condizioni dei due giovani molto gravi fin da subito.

I soccorsi per i due giovani

Una volta arrivati sul luogo, i medici del personale sanitario del 118 hanno immediatamente giudicato molto serie le condizioni in cui versavano i due giovani all'interno della Lancia Ypsilon. I medici li hanno subito caricati in ambulanza e trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina per curarli: la 21enne, però, è morta poco dopo nel corso dell'intervento chirurgico. Il fidanzato di 24 anni, invece, è riuscito a salvarsi con 30 giorni di prognosi a causa delle ferite.

Incindenti in via Epitaffio

Non è la prima volta che si verificano gravi incidenti in via Epitaffio: appena un paio di mesi fa, infatti, un ragazzo di venti anni è morto all'incrocio fra via Epitaffio e via Congiunte Destre per un forte impatto fra la sua automobile e un autobus.

Altri due incidenti mortali, invece, si sono verificati sempre in via Epitaffio: in entrambi i casi l'automobile si è schiantata contro un albero, come nel caso che ha provocato la morte della 21enne. L'ultimo incidente di questo tipo, che ha visto morire la 25enne Maddalena D'Anna, è accaduto nel mese di aprile del 2021, mentre la ragazza tornava a Latina dopo una giornata di lavoro, anche lei a bordo di una Lancia Ypsilon. L'anno precedente, però, anche un uomo di 49 anni ha perso la vita sbandando e colpendo un albero lungo la stessa via, stavolta in direzione Appia.