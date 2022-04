Incidente a Largo Argentina: auto investe 5 persone e si schianta contro l’area archeologica Un’auto durante una manovra di retromarcia ha investito 5 persone nel primo pomeriggio a Largo Argentina. Quattro sono finite in ospedale, ma non sono gravi.

A cura di Alessia Rabbai

L’incidente a Largo Argentina

Momenti di paura in via Florida nei pressi di Largo Argentina a Roma, dove un'auto ha investito cinque pedoni. Il sinistro è avvenuto nel primo pomeriggio di poggi, venerdì 29 aprile. A rimanere feriti, fortunatamente non in maniera grave, sono stati quattro dei cinque pedoni, che sono stati trasportati in ospedale e la moglie 80enne del conducente della macchina, una Mercedes, che è stata medicata sul posto. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 14.30 quando l'80enne disabile alla guida ha perso il controllo dell'auto con cambio automatico durante la retromarcia. Mentre faceva manovra è finito sul marciapiede opposto, urtando cinque persone a piedi e ha danneggiato la recinzione dell'area archeologica. La moglie seduta a fianco del conducente, è caduta dall'auto con lo sportello aperto ed è stata trascinata per alcuni metri.

I feriti non sono gravi

Secondo quanto ricostruito dai vigili urbani avrebbe spinto per sbaglio il pedale dell'acceleratore. Subito è partita la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è arrivato il persoanle sanitario con diverse ambulanze, per il trasporto dei feriti in ospedale con codici gialli e azzurri. Arrivati al pronto soccorso, i quattro feriti sono stati affidati alle cure dei medici, che li hanno sottoposti agli accertamenti del caso, da quanto si apprende non sono in gravi condizioni. Presenti diverse pattuglie della polizia locale di Roma Capitale con gli agenti del I Gruppo Trevi, che hanno messo in sicurezza l'area interessata dal sinistro e gestito la circolazione. I vigili hanno avvisato anche personale della Sovrintendenza, per la verifica dei danni all'area archeologica. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.