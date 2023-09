Incidente a Grottaferrata, muore un motociclista: si chiamava Giancarlo Biancarelli e aveva 26 anni Stava percorrendo in moto via Anagnina a Grottaferrata, quando si è scontrato prima con il marciapiede, poi con un cartello della segnaletica stradale ed è stato sbalzato sull’asfalto: la caduta è stata fatale.

A cura di Beatrice Tominic

È successo nel pomeriggio di ieri, domenica 24 settembre 2023: mentre stava percorrendo via Anagnina, verso le ore 17, all'altezza del civico 238, all'incrocio con via XXIV Maggio ha perso il controllo della moto. La moto stava viaggiando di direzione Rocca Priora nei pressi di via della Pedica quando è avvenuto il sinistro. In sella alla moto, una Kawasaki Z900, viaggiava un ragazzo di 26 anni di Monte Compatri, sui Castelli Romani, Giancarlo Biancarelli, come riportato da la Repubblica. È morto sul colpo.

La dinamica dell'incidente

Secondo le prime informazioni raccolte sulla dinamica dell'incidente, si sarebbe trattato di un incidente autonomo. Il ragazzo prima avrebbe sbattuto contro il marciapiede, poi contro uno dei cartelli della segnaletica stradale. Dopo quest'ultimo scontro, avrebbe perso completamente il controllo del mezzo. Secondo le ricostruzioni, sarebbe stato sobbalzato dallo scooter e sarebbe caduto sull'asfalto. L'impatto deve essere stato fortissimo tanto che il ventiseienne ha riportato ferite fatali.

L'arrivo dei soccorsi

Sul posto sono arrivati gli operatori del personale sanitario per rianimarlo: oltre a tre ambulanze ed è intervenuta anche un'eliambulanza, atterrata nella zona del Pratone. Tutti gli sforzi, però, si sono mostrati vani: per il ragazzo non c'è stato niente da fare e gli operatori sono stati costretti a dichiararne il decesso.

Sul posto sono arrivati in breve tempo anche i carabinieri che si sono occupati di svolgere i rilievi di rito subito dopo l'incidente e di dirigere il traffico: il tratto di strada interessato è stato chiuso in entrambe le direzione e si sono formate lunghe code.