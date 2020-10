Antonella Venditti, trentadue anni, residente a Fontana Liri, in provincia di Frosinone, è la vittima dell'incidente mortale avvenuto nella serata di ieri, sabato 10 ottobre, a Gioia Vecchio, in Abruzzo. A scontrarsi la sua moto con un'auto, in un impatto violento in cui ha avuto la peggio e a seguito del quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 19 e Antonella stava percorrendo la strada provinciale 17 nel territorio della Marsica, durante un'uscita insieme a un gruppo di motociclisti, tra i quali c'era anche il suo compagno, che a breve sarebbe diventato suo marito. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, la donna ha perso il controllo del veicolo a due ruote ed è finita contro una macchina che stava transitando in quel momento all'altezza di Passo del diavolo, una strada nota per la scarsa illuminazione, dove in passato sono avvenuti incidenti anche mortali.

Antonella morta in uno scontro tra auto e moto

A dare l'allarme gli altri motocolisti, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 113 e chiesto l'intervento urgente. Sul posto è arrivato il personale sanitario, ma per Antonella ogni tentativo di soccorso è stato inutile. I paramedici hanno cercato di rianimarla, praticandole in massaggio cardiocircolatorio, ma non c'è stato nulla da fare per salvarla. L'automobilista, sotto choc, è rimasto invece illeso. Presenti per i rilievi scinetifici i carabinieri della locale stazione, che hanno svolto gli accertamenti del caso. Terminate le verifiche, la salma è stata trasferita all'ospedale di Avezzano e la strada sgomberata. Antonella, ingegnere, con la grande passione per le moto, si sarebbe dovuta sposare.