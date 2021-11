Incidente a Fondi, auto finisce in un canale: morto il fotografo Lorenzo Marzoli La vittima dell’incidente sulla provinciale a Fondi è il fotografo Lorenzo Marzoli. La sua auto è finita nel canale Vetere ed è stata recuperata dai pompieri.

A cura di Alessia Rabbai

Lorenzo Marzoli è morto a trentanove anni in un incidente stradale sulla strada provinciale a Fondi. L'intervento di recupero del corpo si è verificato la mattina presto di oggi, domenica 14 novembre in zona Tre Ponti, nel territorio della provincia di Latina. Sono ancora poche le informazioni emerse finora, ma da ciò che si è appreso al momento dell'incidente l'auto stava percorrendo la strada in direzione Sperlonga, quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, il conducente ha perso il controllo alla guida ed è finito nel canale Vetere, che costeggia la carreggiata adibita al transito dei veicoli. L'impatto è stato molto violento e per l'automobilista che si trovava all'interno dell'abitacolo, non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Arrivata la chiamata d'emergenza poco prima delle ore 6, sul posto sono arrivati i soccorritori. Per recuperare il cadavere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che sono intervenuti con il distaccamento di Terracina. Con l'aiuto di un'autogru la macchina è stata riportata sulla sede stradale.

L’autogru dei vigili del fuoco al lavoro per recuperare l’auto di Lorenzo Marzoli

Accertamenti in corso sulla salma del fotografo Lorenzo Marzoli

Per il trantanovenne, probabilmente deceduto sul colpo o poco dopo, non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso. Presenti per i rilievi di rito sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Non è chiaro cosa abbia fatto sbandare l'uomo, se sia stato colto da un colpo di sonno, se abbia accusato un malore improvviso, oppure se si sia visto attraversare davanti un animale selvatico, ciò sarà da verificare in sede di autopsia. Terminate le verifiche sul posto la salma è stata infatti trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione del magistrato per essere sottoposta agli esami. Appresa la notizia della sua scomparsa, amici e conoscenti si sono stretti intorno al dolore della sua famiglia. Tantissimi i messaggi d'addio, tra i quali quello dell'amico Andrea: "Sicuramente in paradiso mancava quel tocco di felicità che trasmettevi a tutti noi con il tuo sorriso. Vola Alto!".