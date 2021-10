Incidente a Fiumicino, scontro tra moto e furgone: Davide Capoccitti muore a 22 anni Lutto a Cerveteri per la scomparsa di Davide Capoccitti, morto in un incidente stradale avvenuto a Fiumicino lungo via Casale Sant’Angelo lo scorso mercoledì 27 ottobre. La sua moto Kawasaki si è scontrata con un furgone, l’impatto è stato violento e il decesso sopraggiunto sul colpo. Tanti i messaggi d’addio.

A cura di Alessia Rabbai

Davide Capoccitti è morto a ventidue anni in un incidente stradale lungo via Casale Sant'Angelo a Fiumicino. Il sinistro è avvenuto nella tarda mattinata dello scorso mercoledì 27 ottobre, intorno alle ore 13.30, nel territorio alle porte di Roma e ha coinvolto la sua moto Kawasaki nera e un furgone. Per il giovane proveniente da Cerveteri non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Secondo le informazioni apprese Davide al momento in cui sono avvenuti i drammatici fatti che hanno portato alla sua scomparsa stava viaggiando a bordo del suoi veicolo a due ruote e stava percorrendo la strada che collega Tragliata a Torrimpietra, quando improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, si è scontrato con un furgone. L'impatto è stato molto violento e lui ha purtroppo avuto la peggio. Scaraventato sull'asfalto, il decesso è avvenuto probabilmente sul colpo o dopo pochi minuti.

Morto Davide Capoccitti

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è intervenuto il personale sanitario in ambulanza. Le sue condizioni di salute sono infatti parse fin da subito critiche ai presenti che si sono fermati a prestargli soccorso, tra i quali il conducente del furgone. I paramedici giunti sul luogo dell'incidente hanno tentato di rianimarlo, purtroppo senza esito: non hanno potuto fare altro che constarne il decesso, sopraggiunto a causa delle gravi ferite e dei traumi riportati che non gli hanno lasciato scampo. Presenti per i rilievi gli agenti della polizia locale, che hanno svolto gli accertamenti di rito e indagano per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Come da prassi, entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro, per ulteriori verifiche. Terminati i rilievi la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Al vaglio eventuali responsabilità a carico del conducente del furgone.

I messaggi d'addio a Davide

La notizia della tragica e prematura scomparsa di Davide si è diffusa velocemente nelle ore successive. La comunità di Cerveteri si è stretta intorno alla famiglia. Tanti i messaggi di cordoglio comparsi su Facebook da parte di parenti e amici, che lo ricordano con grande affetto. "Hai fatto un viaggio troppo lungo, il destino doveva aspettare a fartelo fare, perché ancora avevamo bisogno di te – si legge sotto ad una foto con sfondo il Lago di Bracciano, pubblicata su Instagram – Resterai sempre nei nostri cuori". Sotto ad uno scatto in bianco e nero che lo immortala in macchina c'è scritto: "Eri un fratello minore, amico e compagno di lavoro. Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta".