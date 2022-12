Incidente a Fiumicino, auto finisce fuori strada e si ribalta: conducente estratto dalle lamiere Un automobilista di 80 anni è stato estratto dalle lamiere dopo un incidente in via Fontanile di Mezzaluna a Fiumicino il pomeriggio della Vigilia di Natale.

A cura di Alessia Rabbai

L’auto ribaltata in via Fontanile di Mezzaluna

Tragedia sfiorata a Fiumicino, il provincia di Roma, dove un uomo è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto in via Fontanile di Mezzaluna. Il sinistro si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 24 dicembre, Vigilia di Natale. A rimanere coinvolto un uomo di ottant'anni, che fortunatamente nell'incidente non ha riportato conseguenze gravi. Ma lo spavento è stato grande. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 18.30, l'anziano era alla guida della sua auto, una Toyota Rav4, e stava percorrendo la strada che si snoda tra Roma e la sua provincia quando, per cause non note ha perso il controllo del veicolo, ha sbandato ed è finito fuori strada, ribaltandosi all'altezza del civico 82. Un incidente che avrebbe potuto avere esiti ben più gravi data la dinamica, ma che fortunatamente si è concluso solo con ferite lievi.

Arrivata la segnalazione del sinistro al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è intervenuto il personale sanitario in ambulanza, che è arrivato in breve tempo. Per soccorrere l'uomo e trasportarlo in ospedale è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che sono arrivati sul luogo dell'incidente con una squadra proveniente da Cerveteri. I pompieri hanno dato il via alle operazioni per estrarre il ferito dalle lamiere della vettura e lo hanno consegnato ai paramedici, per il trasferimento in pronto soccorso. Arrivato in ospedale, il paziente è stato affidato ai medici, da quanto si apprende le sue condizioni di salute non sono gravi. Presenti per i rilievi di rito gli agenti della polizia locale di Fiumicino, che hanno svolto gli accertamenti del caso. Terminati l'intervento dei vigili del fuoco e le operazioni di soccorso, la carreggiata è stata liberata e la circolazione stradale è tornata alla normalità, senza particolari ripercussioni.