Incidente a Fidene: auto investe fratello e sorella di 13 e 15 anni Momenti di paura per fratello e sorella di 13 e 15 anni investiti da un’auto a Fidene. Le loro condizioni di salute non sarebbero gravi.

A cura di Alessia Rabbai

Un tredicenne e una quindicenne, fratello e sorella, sono rimasti feriti in un incidente stradale in via Giustino Russolillo in zona Fidene a Roma. Il sinistro si è verificato nella serata di ieri, mercoledì 7 giugno. I due fratelli sono finiti in ospedale, travolti da un'auto. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 20, i due stavano camminando in strada quando una Peugeot 207, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, li ha urtati. Momenti di paura per i passanti, che si sono trovati ad asssitere alla scena. Il conducente dell'auto subito dopo l'impatto si è fermato, è sceso dalla vettura e ha prestato loro i primi soccorsi, in attesa dell'arrivo del personale sanitario in ambulanza.

Fratello e sorella investiti a Fidene non sono gravi

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto sono arrivati i paramedici, che hanno preso in carico il tredicenne e la quindicenne e li hanno trasportati al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Arrivati al pronto soccorso del nosocomio romano i due giovani pazienti sono stati affidati alle cure dei medici, che li hanno sottoposti agli accertamenti necessari al caso. Da quanto si apprende le loro condizioni non sono gravi, ma lo spavento è stato grande. Presenti per i rilievi di rito gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del III Gruppo Nomentano, che hanno svolto gli accertamenti necessari, hanno ascoltato alcune persone e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Sono in corso le verifiche per capire se i due fratellini stessero attraversando la strada sulle strisce pedonali e per accertare eventuali responsabilità a carico dell'automobilista.