Incidente a Colleferro tra moto e auto: Gianmarco muore a 26 anni Non ce l'ha fatta il motociclista 26enne rimasto coinviolto in un incidente tra la sua moto e un'auto su via Carpinetana a Colleferro. La vittima si chiama Gianmarco Navarra.

A cura di Alessia Rabbai

Gianmarco Navarra

Gianmarco Navarra è il ragazzo di ventiseianni morto nell'incidente stradale avvenuto ieri sera su via Carpinetana a Colleferro. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 22 di domenica scorsa 24 marzo, la strada se l'è portato via giovanissimo, in una giornata di primavera. Per Gianmarco non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita, nonostante il tentativo dei sanitari di rianimarlo. A scontrarsi sono state la sua moto e un'auto, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, sulle quali indagano gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato locale.

I messaggi di cordoglio a Gianmarco Navarra

La notizia della prematura e improvvisa scomparsa di Gianmarco si è diffusa in breve tempo e la comunità si è stretta alla famiglia, in attesa che la salma riceva il nulla osta e che venga fissata la data dei funerali, per dargli l'ultimo saluto. Tanti i messaggi di cordoglio anche sui social network delle persone che lo conoscevano e che gli volevano bene. Natasha scrive: "Con te vola un'anima buona, ma buona davvero, di quelle che oggi in giro non ne vedi molte.

Eri buono, non mi viene in mente un altro aggettivo per descriverti, perché buono è tutto. Eri un ragazzo rispettoso, affettuoso, col cuore grande e con le sue sofferenze dentro. Di te non posso dimenticare niente, le persone come te non si dimenticano e per l’ennesima volta il mondo perde un fiore, quelli che profumano di vita, di colori. Buon viaggio Gianmarco".

L'incidente tra moto e auto in cui è morto Gianmarco Navarra

Domenica sera, quando Gianmarco Navarra è caduto dalla moto, stava percorrendo via Carpinetana in direzione di Colleferro quando, si è scontrato con un'auto, una Lancia Y, che viaggiava verso Carpineto Romano. L'impatto è stato violento e Gianmarco è stato sbalzato dalla sella. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza, che ha soccorso il giovane e lo ha tarsportato in ospedale a sirene spiegate, ma purtroppo è deceduto a causa delle gravi ferite e traumi.