Incidente a Civitavecchia, 19enne finisce con l’auto contro il guardrail e si ribalta Tragedia sfiorata a Civitavecchia, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la strada dopo un incidente in cui è rimasto coinvolto un 19enne.

A cura di Alessia Rabbai

L’auto del 19enne che si è ribaltata

Paura in via Sandro Pertini nel Comune di Civitavecchia, dove un ragazzo di diciannove anni ha perso il controllo della sua auto, che si è ribaltata su se stessa. I fatti si sono verificati nella mattinata di oggi, mercoledì 16 agosto, intorno alle ore 10.30 sul litorale Nord della provicnia di Roma. Una tragedia sfiorata per la dinamica, fortunatamente tutto è andato per il meglio, il giovane ne è uscito praticamente illeso. Secondo le informazioni apprese il conducente per cause non note e ancora in corso d'accertamento ha sbandato, è finito con la macchina prima sul marciapiede, poi contro il guardrail e si è ribaltata.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la strada

La scena è accaduta davanti agli occhi degli automobilisti di passaggio, che si sono fermati a prestarge soccorso al ragazzo e hanno dato l'allarme. Subito è scattata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta d'intervento. Data la dinamica dell'incidente è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Civitavecchia, che giunti sul posto hanno dato il via alle operazioni di soccorso. I pompieri sono arrivati in pochi minuti perché si trovavano già in zona per un intervento ad un palo della luce, ma la Sala operativa li ha dirottati sul luogo dell'incidente. Hanno messo in sicurezza la macchina e la strada.

Il 19enne affidato alle cure dei sanitari, sta bene

Il ragazzo è uscito praticamente illeso dall'abitacolo dell'auto, ma è stato comunque affidato alle cure del personale sanitario giunto sul posto in ambulanza, che lo ha sottoposto agli accertamenti necessari per verificare che stesse bene. Presenti gli agenti della polizia locale di Civitavecchia e della Polizia di Stato, che hanno svolto i rilievi e ricostruito la dinamica dell'accaduto. Si tratta di un sinistro autonomo, nel quale non sono rimasti coinvolti altri veicoli.