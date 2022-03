Incidente a Cisterna, scontro tra tre auto: sei feriti, grave un bambino Per il momento non è ancora chiara la dinamica dell’incidente: sul posto sono infatti intervenute le forze dell’ordine per tutti i rilievi del caso.

A cura di Ilaria Quattrone

Grave incidente a Cisterna, comune in provincia di Latina. Nella tarda mattinata di oggi, sabato 19 marzo, tre automobili si sono scontrate tra loro. Nell'impatto sono rimaste ferite sei persone, tra queste c'è anche un bambino. Per il momento non è ancora chiara la dinamica dell'incidente: sul posto sono infatti intervenute le forze dell'ordine per tutti i rilievi del caso. In questo modo oltre a capire cosa abbia causato l'incidente, verranno accertate eventuali responsabilità.

Il piccolo trasferito in elisoccorso

Il sinistro si è verificato attorno alle 12 all'incrocio con via Civitona. Il bimbo, trasferito con un elicottero in gravi condizioni, è stato portato all'Ospedale Bambino Gesù di Roma. Tutti gli altri sono stati trasportati tra Aprilia e Castelli, ma per il momento non si conoscono le loro condizioni. Per consentire tutte le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, è stata chiusa la strada in entrambi i sensi di marcia. Il Comune di Cisterna di Latina informa che, per chi arriva da Roma, si consiglia via dei Cinque Archi in direzione Velletri o via di Nettuno in direzione Campoverde.

Incidente a Viterbo, ferita una bimba di tre anni

Il 14 marzo a Viterbo si è verificato un altro grave incidente dove è rimasta coinvolta anche una bimba di tre anni. L'auto guidata dal papà della piccola si è infatti ribaltata. I vigili del fuoco di Viterbo hanno estratto i due e sono stati trasferiti all'ospedale più vicino. Anche in questo caso sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e della locale per mettere in sicurezza l'area e svolgere i rilievi. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche un'altra auto, ma il conducente ne è uscito illeso.