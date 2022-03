Incidente a Viterbo: auto si ribalta, ferita una bimba di tre anni Nel corso della mattinata di oggi, lunedì 14 marzo, in via Alessandro Volta un’automobile si è scontrata con un’altra macchina e si è ribaltata.

A cura di Enrico Tata

Grave incidente a Viterbo. Nel corso della mattinata di oggi, lunedì 14 marzo, in via Alessandro Volta un'automobile si è scontrata con un'altra macchina e si è ribaltata. A bordo della vettura c'erano un uomo e sua figlia di tre anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Viterbo, che hanno estratto il papà e la sua bambina, entrambi feriti, e li hanno affidati agli operatori sanitari del 118. Sia l'uomo che la bambina sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale più vicino, ma le loro condizioni di salute restano per ora sconosciute. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale e gli uomini della polizia locale di Viterbo che, con l'aiuto dei pompieri, hanno messo in sicurezza le due automobili coinvolte nello scontro. Illeso, stando a quanto risulta, il conducente della seconda vettura. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Anche una terza autovettura, che era ferma in sosta, avrebbe riportato danni.

Sempre in zona Pilastro a Viterbo, giovedì scorso un uomo è stato investito da un'automobile in transito guidata da una donna di 70 anni. Il signore investito sarebbe morto sul colpo. La conducente dell'automobile, una Toyota Yaris, è stata soccorsa dagli uomini del 118 e trasportata al pronto soccorso in ambulanza e in stato di shock. Sul posto sono arrivati i mezzi del 118, gli uomini della polizia di Viterbo e della polizia locale. La vittima è il 52enne Andrea Cardoni, noto commercialista di Viterbo. L'incidente si è verificato precisamente in via del Pilastro intorno alle 15.30 di giovedì 10 marzo, davanti al parco cittadino.