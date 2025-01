video suggerito

Incidente a Cisterna di Latina: feriti mamma e figli di 3 e 5 anni, soccorsi con l’eliambulanza Incidente stradale su via Nettuno a Cisterna di Latina tra due auto e un camion. A rimanere feriti sono una mamma e i suoi figli di 3 e 5 anni, soccorsi in codice rosso con l’eliambulanza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una mamma e i suoi due figli di tre e cinque anni feriti è il bilancio di un incidente stradale avvenuto lungo via Nettuno nel Comune di Cisterna di Latina. Il sinistro si è verifiacato nel pomeriggio di oggi, venerdì 3 gennaio, nel territorio della provincia di Latina. A scontrarsi sono stati un camion e due macchine. Per tutte e tre le persone ferite è stato necessario ricorrere a cure mediche e sono state trasportate in ospedale. I due minori sono stati trasferiti con l'eliambulanza a Roma e soccorsi in codice rosso.

Secondo le informazioni apprese il sinistro è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi. La mamma con i suoi due figli minorenni viaggiavano a bordo di una macchina, una Citroen C3 e stavano percorrendo via Nettuno, quando per cause non note e ancora in corso d'accertamento si è scontrata con un'altra auto, una una Toyota Raw e un camion Iveco, all’altezza dell’uscita di via Reynolds.

L'impatto è stato violento ed è avvenuto davanti agli automobilisti di passaggio. Subito è partita la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta d'intervento per un incidente stradale che aveva coinvolto più veicoli e a seguito del quale sono rimasti feriti anche minori. Sul posto arrivata la segnalazione è giunto il personale sanitario, che ha preso in carico la donna e l'ha trasportata con l'ambulanza all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, mentre i suoi due figli sono stati soccorsi con l'eliambulanza e trasferiti in volo al Policlincio Agostino Gemelli di Roma.

Leggi anche Trenta incidenti stradali a Roma nella notte di Capodanno: un morto e dieci feriti

Il conducente del camion e della Toyota sono invece fortunatamente rimasti illesi. Inevitabili i disagi alla circolazione a seguito dell'incidente che appunto ha coinvolto tre vecioli, con la strada che è rimasta chiusa per agevolare le operazioni di soccorso e i rilievi. Terminate le verifiche e rimossi i veicoli incidentati, la circolazione è tornata alla normalità.