Incidente a Ciampino, scontro tra due auto: due donne soccorse in codice rosso Incidente nel sottopasso tra via Acqua Acetosa e via dei Laghi a Ciampino. Due donne sono rimaste gravemente ferite e trasportate in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

L’inciente nel sottopassaggio in via dei Laghi (Foto dal gruppo Sei di Ciampino se…)

Due donne sono rimaste ferite gravemente e sono finite in ospedale a seguito dell'incidente stradale avvenuto nel sottopasso tra via dell'Acqua Acetosa e via dei Laghi nel Comune di Ciampino, in provincia di Roma. Il sinistro risale al pomeriggio di ieri, giovedì primo dicembre. A rimanere coinvolte due automobili, che per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si sono scontrate frontalmente. Entrambe le conducenti, una donna di cinquantacinque anni e una di sessantasei, sono rimaste ferite in modo serio e hanno avuto bisogno di cure mediche. Sono in corso le indagini, disposti gli esami alcolemici e tossicologici.

Lo scontro tra due auto nel sottopassaggio

L'impatto è stato violento, gli automobilisti che hanno assistito allo scontro o che si trovavano di passaggio poco dopo si sono preoccupati per le condizioni di salute delle due donne al volante. Hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico per le Emergenze 112, chiedendo l'intervento dell'ambulanza. Data la dinamica dell'incidente e lo stato in cui si trovavano le due auto, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato sul posto con una squadra del Comando provinciale di Roma. Ricevuta la chiamata d'emergenza sul posto è intervenuto il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso, che le ha trasportate in ambulanza in ospedale con codice rosso.

Gravi le due donne rimaste coinvolte nell'incidente

La donna di cinquantacinque anni è la più grave tra le due ed è in prognosi riservata al Policlinico di Tor Vergata, mentre quella di sessantasei ha riportato fratture in diverse parti del corpo ed è stata portata al Campus Biomedico. Presenti sul posto per i rilievi di rito gli agenti della polizia municipale, che hanno svolto i rilievi di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto.