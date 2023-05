Incidente a Cerveteri: tre ferite, bimba di 2 anni soccorsa con l’eliambulanza Incidente in via di Zambra a Cerveteri, dove ieri mattina due auto si sono scontrate. Tre le ferite, tra i quali una donna grave e una bambina di due anni soccorsa con l’eliambulanza.

A cura di Alessia Rabbai

Foto dell’incidente a Cerveteri (Fonte Facebook Luigino Bucchi)

Tre feriti di cui uno grave è il bilancio di un incidente stradale avvenuto in via di Zambra nel Comune di Cerveteri martedì 30 maggio. Il sinistro si è verificato nella tarda mattinata di ieri nel territorio della provincia Nord di Roma. Secondo le informazioni apprese a scontrarsi poco prima dell'ora di pranzo sarebbero state due auto, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine. Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Luigino Bucchi ha pubblicato una foto delle macchine incidentate su Facebook.

Grave una donna soccorsa con codice rosso

L'incidente è accaduto davanti agli automobilisti di passaggio, arrivata la chiamata al Numero delle Emergenze 112 sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso per aiutare le tre persone ferite. Ad avere la peggio nell'impatto è stata una donna di quarantadue anni, che il personale sanitario ha trasportato con codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli. Le altre due ferite sono una seconda donna e una bambina di due anni.

Una bimba di 2 anni elitrasportata in ospedale

La quarantasettenne è stata soccorsa e trasportata con codice giallo all’ospedale Padre Pio di Bracciano, la bambina è stata invece trasferita con l'eliambulanza in codice giallo al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Data la dinamica del sinistro e le persone coinvolte è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale, che hanno svolto i rilievi di rito, lavorano per ricostruire la dinamica dell'accaduto e per accertare eventuali responsabilità a carico di che era alla guida.