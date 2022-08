Incidente a Cassino, coniugi investiti mentre attraversano: donna trasportata in eliambulanza Stando a quanto riporta il quotidiano locale Ciociaria Oggi, una coppia di anziani è stata investita da un’automobile mentre attraversava la strada in via Marconi, nel centro della città.

A cura di Enrico Tata

Incidente a Cassino, provincia di Frosinone, intorno alle 12 di oggi, venerdì 12 agosto. Stando a quanto riporta il quotidiano locale Ciociaria Oggi, una coppia di anziani è stata investita da un'automobile mentre attraversava la strada in via Marconi, nel centro della città. I soccorsi, secondo le prime ricostruzioni, sono stati chiamati proprio dal conducente dell'automobile che ha investito i coniugi, una Fiat Punto. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e il 118 con due ambulanze e un'automedica. I soccorritori hanno poi chiesto e ottenuto il trasporto d'urgenza per la signora, che è stata accompagnata con un'eliambulanza presso un ospedale della Capitale. Le sue condizioni di salute sono grave. Ancora in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente.

A Cassino un ragazzo ha rubato un'ambulanza ed è finito in un dirupo

Sempre a Cassino, un uomo oggi ha rubato un'ambulanza parcheggiata momentaneamente con il motore acceso davanti all'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale cittadino. Il mezzo si è poi schiantato poco lontano, finendo in un dirupo. Responsabile del furto è un ragazzo che la scorsa notte era stato ricoverato in ospedale per problemi di salute mentale. All'alba è riuscito a scappare e a salire sull'ambulanza. Pochi metri e il mezzo di soccorso è finito fuori strada. Il giovane ha riportato ferite e fratture gravi. I vigili del fuoco lo hanno messo in salvo e l'hanno affidato alle cure dei sanitari del pronto soccorso. Sul posto, ovviamente, sono intervenuti anche gli uomini delle forze dell'ordine, che hanno informato i magistrati su quanto accaduto.