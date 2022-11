Incidente a Bracciano, pullman Cotral si schianta contro il muro della caserma Un autista è rimasto lievemente ferito in un incidente stradale che ha coinvolto un pullman durante una manovra senza passeggeri a Bracciano.

A cura di Alessia Rabbai

Il pullman incidentato a Bracciano

Un pullman Cotral si è schiantato contro il muro della caserma Romano in via Braccianese Claudia II Tronco a Bracciano. L'incidente si è verificato stamattina, venerdì 4 novembre, all'altezza dell'incrocio con via Olmata Tre Cancelli. L'autista è stato soccorso e trasportato in ospedale, fortunatamente non è grave. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 7 e il pullman stava percorrendo la strada verso Manziana, quando il conducente durante una manovra, probabilmente a causa dell'asfalto bagnato dalla pioggia, si è schiantato contro il muro della caserma della sede del 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti Folgore.

L'autista soccorso e medicato in ospedale

Nell'impatto il conducente del pullman è rimasto lievemente ferito e il muro di cinta della caserma danneggiato. A bordo del mezzo non c'erano passeggeri. Sul posto è intervenuto il personale sanitario, che lo ha soccorso e trasportato al vicino ospedale Padre Pio di Bracciano. La paura è stata tanta, ma le conseguenze fortunatamente non gravi. Arrivato al pronto soccorso è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno medicato per le ferite riportate. Da quanto si apprende le sue condizioni di salute non destano particolare preoccupazione.

Presenti per gli accertamenti del caso i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Bracciano, che hanno svolto le verifiche del caso. Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico e incolonnamenti. I veicoli hanno transitato in senso alternato, perché una corsia di marcia era occupata dal pullman, che è rimasto danneggiato nella parte anteriore, con parabrezza e porta rotti. Terminati gli accertamenti il mezzo incidentato è stato rimosso e la carreggiata liberata, senza particolari ripercussioni.