Incendio sull’autostrada Roma-Fiumicino: traffico bloccato e corsie chiuse Incendio sull’Autostrada Roma-Fiumicino. Entrambe le corsie di marcia sono state chiuse e il traffico è completamente bloccato.

A cura di Enrico Tata

Incendio sull’Autostrada Roma Fiumicino – Foto Facebook

Incendio sulla carreggiata dell'Autostrada Roma-Fiumicino nei pressi dell'aeroporto. Il traffico è bloccato in entrambe le direzioni di marcia, poiché le corsie, sia verso Roma che verso Fiumicino, sono state chiuse per precauzione. "Chiuse momentaneamente le carreggiate in entrambe le direzioni per la presenza di fumo", segnala LuceVerde Roma. La strada è stata chiusa all'altezza di parco Leonardo, con il traffico che è in aumento. Le automobili sono praticamente ferme dalle 17.45.

"Sono 50 minuti che sono bloccato sulla Roma-Fiumicino e ancora i pompieri non sono arrivati. Centinaia di persone a rischio di perdere aereo per ritardi dei vigili del fuoco", scrive un utente su Twitter.

Stando a quanto si apprende, per la precisione sono state chiuse al traffico entrambe le corsie di marcia nel tratto compreso tra Allacciamento A12 Roma-Civitavecchia (Km 14,3) e lo Svincolo Aeroporto Di Fiumicino (Km 18,5). Si sarebbe verificato un incendio di sterpaglie nei pressi delle carreggiate e il fumo avrebbe invaso l'autostrada. sul posto stanno intervenendo quattro mezzi dei vigili del fuoco del litorale (ma l'incendio è stato segnalato già da circa cinquanta minuti). Traffico intenso anche sul tratto finale della via Portuense.