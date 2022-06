Incendio sulla Tiburtina, distrutto capannone del centro Cine Tv: mezza Roma svegliata dalla puzza Un capannone del Centro Servizi Cine Tv sulla Tiburtina è stato distrutto dalle fiamme. Nessun ferito.

A cura di Enrico Tata

Incendio nella notte a Roma. Un capannone del Centro Servizi Cine Tv è stato distrutto dalle fiamme. I vigili del fuoco del comando di Roma sono intervenuti sul posto intorno alle 3,20 di oggi, martedì 7 giugno. Stando a quanto si apprende, nessuna persona è rimasta ferita, ma la struttura è stata gravemente danneggiata. Nel capannone (circa 300 metri quadrati di superficie) erano conservati materiali cinematografiche e bobine, ma tutto è stato ormai ridotto in cenere. Dopo diverse ore di lavoro, il rogo è in fase di estinzione.

Mezza Roma svegliata da fortissima puzza di bruciato

Moltissimi cittadini del quadrante Est della Capitale sono stati svegliati dalla fortissima puzza di plastica bruciata e dal fumo dell'incendio. Per questo, come si legge in diversi gruppi Facebook della zona, sono stati costretti a chiudere le finestre.

"Dalle 4 ho dovuto sbarrare le finestre e non capivo se fuori fosse nebbia o fumo", ha scritto una cittadina. "Erano le 4.30 circa mi ha svegliato una puzza fortissima di gomma bruciata", ha scritto un'altra persona.

Segnalazioni arrivano anche dalla zona Sud Est della Capitale: "Io sono stata svegliata da un odore di plastica bruciata e abito vicino via Latina".