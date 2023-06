Incendio sulla Tiberina, a fuoco deposito auto: una persona ustionata in ospedale Sul posto diversi mezzi dei Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia di Stato e la Polizia Locale di Roma Capitale. Non si conoscono le condizioni del ferito.

A cura di Natascia Grbic

Foto da Facebook

Grave incendio a Roma, in via Tiberina 210. Un deposito di auto è andato a fuoco poco prima delle 14, e le fiamme si sono propagate in brevissimo tempo nel parcheggio. Una persona è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal personale sanitario a causa delle ustioni. Sul posto diversi mezzi dei Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia di Stato e la Polizia Locale di Roma Capitale. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Al momento non è chiaro come mai sia scoppiato l'incendio, che ha distrutto diverse auto parcheggiate nel deposito. Forse un incidente o un atto doloso: sarà però la perizia degli investigatori a stabilire cos'è accaduto ed eventuali responsabilità.

Le condizioni della persona ferita, non sono al momento note: si sa solo che è rimasta ustionata a causa delle fiamme, ma non è chiaro con quale gravità. Affidata alle cure del 118, è stata portata d'urgenza in ospedale e affidata ai medici.

Articolo in aggiornamento