video suggerito

Incendio sul Monte Carnevale, riaperta la pista dell’aeroporto di Fiumicino Riaperta in serata la terza pista dell’aeroporto di Fiumicino: era stata sospesa per un incendio divampato nel pomeriggio a tre chilometri dallo scalo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Nico Falco

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'incendio a Monte Carnevale

La pista 16L dell'aeroporto di Fiumicino è stata riaperta in serata, a seguito della fine degli interventi di spegnimento dei mezzi aerei dei Vigili del Fuoco sull'incendio divampato in un terreno agricolo a circa tre chilometri dallo scalo romano, nella zona del Monte Carnevale, in zona Pantano di Grano; la pista è tornata operativa poco prima delle 21 di oggi, 29 agosto. Il rogo ha causato gravi ripercussioni sul traffico aereo da e per Fiumicino: molti voli hanno accumulato ritardi a catena e i passeggeri, in alcuni casi già a bordo, hanno dovuto attendere diverse ore; secondo le informazioni diffuse in serata dal sito di Adr per alcuni aerei il ritardo previsto è stato di circa 2 euro.

La stessa pista era stata chiusa anche ieri, e sempre a causa di un incendio: il rogo era scoppiato in un terreno agricolo nei pressi di Maccarese e il fumo, come è accaduto oggi, si è spinto fino alle aree limitrofe allo scalo, rendendo impossibili i voli per motivi di sicurezza. In una nota, Adr ha fatto sapere di avere predisposto un servizio di assistenza presso i terminal con personale sul posto "pronto a supportare i passeggeri e fornire acqua in caso di necessità", oltre ad avere pubblicato sui propri canali social e sul sito l'informativa invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con la compagnia di riferiemnto o su chatbot whatsapp di ADR al numero +393455638979.