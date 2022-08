Incendio su via Cassia: bruciato il Parco dell’Insugherata, evacuati due palazzi Due palazzi evacuati, parte della Riserva naturale dell’Insugherata bruciata, ma nessun ferito né intossicato. È il bilancio dell’incendio avvenuto su via Cassia. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte.

A cura di Alessia Rabbai

Le operazioni di spegnimento dell’incendio all’Insugherata (Foto Sei della Cassia se…)

Il bilancio dell'incendio divampato ieri lungo il Grande Raccordo Anulare all'altezza di via Trionfale registra due palazzi evacuati, ma fortunatamente nessun ferito né intossicato. Si tratta di due edifici che fanno parte del comprensorio Campodimele. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per domare le fiamme partite verso l'ora di pranzo di mercoledì 3 agosto da un furgone, che ha preso fuoco all'altezza del chilometro 11,700 e che si sono propagate tra la vegetazione, fino a raggiungere la Riserva naturale dell'Insugherata. I pompieri con diverse squadre del Comando provinciale di Roma e il direttore operazioni di spegnimento hanno lavorato per molte ore tra il civico 928 e 1081 di via Cassia.

Il rogo ha coinvolto anche un’area del quartiere La Storta, minacciando abitazioni e negozi. I soccorritori hanno lavorato per evitare che il fuoco arrivasse a minacciare strutture abitative e commerciali. L'incendio è stato contenuto e la situazione è sotto controllo. Sul posto presenti a supporto delle operazioni di spegnimento i carabinieri, la polizia stradale e locale del XV Gruppo Cassia e i volontari della protezione civile, ognuno per le proprie competenze.

Torquati: "Tenete chiuse le finestre"

A seguire da vicino l'evoluzione delle operazioni di spegnimento dell'incendio che ha interessato via Cassia a ridosso del Parco dell'Insugherata è stato il presidente del XV Municipio Daniele Torquati. Gli automobilisti di passaggio lungo il tratto di strada interessato dal rogo ieri sui social network hanno postato diverse foto e segnalato la presenza di fumo e la caduta di cenere. Il minisindaco ieri ha raccomandato ai residenti di "tenere chiuse le finestre". Intorno alle 18.20 il fuoco ha bruciato l'Insugherata, che inizialmente non aveva raggiunto ed è arrivato a lambire due palazzi.

Le fiamme hanno danneggiato tendaggi esterni e il quadro elettrico di tre appartamenti. "Non si è resa necessaria l'assistenza alloggiativa per i tre nuclei famigliari in quanto una famiglia era in ferie e le altre due sono state ospitate da parenti – ha spiegato Torquati – Il fuoco è sotto controllo e i mezzi di soccorso hanno trovato un varco per bagnare il terreno intorno alle abitazioni e creare trincee al fine di preservare la sicurezza delle case".