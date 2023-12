Incendio ospedale di Tivoli, la figlia di una vittima: “Voglio sapere com’è morta mia madre” “Ci dicono che è morta prima dell’incendio, ma non per il fumo”: così Olga Ilari, la figlia di una delle vittime dell’incendio dell’ospedale di Tivoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Domato l'incendio, all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli è il momento della conta dei danni e, soprattutto, di capire cosa sia accaduto alle quattro vittime accertate, i cui corpi sono stati recuperati dai vigili del fuoco. La figlia di una vittima 84enne, Giuseppina Virginia Facca, ricoverata nel nosocomio romano, ha chiesto chiarezza sul decesso della propria madre ai cronisti presenti all'esterno.

"Abbiamo saputo della sua morte dai telegiornali"

"Lei aveva 84 anni e aveva un problema ai polmoni, era stata nuovamente ricoverata tre giorni fa al terzo piano. Vogliamo chiarezza sulle cause della morte di nostra madre", ha spiegato Olga Ilari, una delle due figlie della donna, "ci hanno detto che è morta nel momento in cui è scoppiato l'incendio, ma non per il fumo. Ora la sua salma si trova nella cappella dell'ospedale perché non è stato possibile portarla nella camera mortuaria". La donna, all'esterno dell'ospedale assieme alla sorella, ha quindi aggiunto che "abbiamo appreso della sua morte da un notiziario locale".

Gli evacuati trasferiti in altri ospedali di Roma

Intanto, dai primissimi accertamenti, sembrerebbe che l'incendio sia scoppiato al piano -2 dell'ospedale del San Giovanni Evangelista di Tivoli, per poi propagarsi al Pronto Soccorso ed al Reparto di Terapia Intensiva. L'intero ospedale, avvolto dal fumo, è ora inagibile: oltre duecento i pazienti evacuati e trasferiti in altri ospedali della Capitale. Ma nelle fasi concitate dell'evacuazione, molti parenti lamentano di non aver ancora saputo dove siano stati trasferiti i propri casi: tra loro anche donne incinte, neonati e malati affetti da Covid.