Incendio nell’ospedale di Tivoli, almeno 4 morti e centinaia di pazienti sgomberati

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un vasto incendio è scoppiato all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli: sarebbero almeno quattro i morti, sarebbero tutti pazienti. Centinaia, invece, gli sgomberati, tra cui persone affette da Covid, donne incinte e bambini. Le fiamme, secondo le prime indiscrezioni da parte dei soccorritori, si sarebbero sviluppate nei locali dove si trovano alcuni ambulatori, al piano -2 dell'ospedale: partite da là, in poco tempo avrebbero raggiunto il Pronto Soccorso e il Reparto di Terapia Intensiva, dove erano ricoverati diversi pazienti. Il fumo, nero e denso, ha poi invasato l'intero ospedale ma le fiamme non avrebbero invece raggiunto gli altri reparti.

Almeno quattro i morti, oltre duecento evacuati

L'incendio è divampato nel cuore della notte, ed è stato così necessario evacuare l'intera struttura. Almeno quattro i morti accertati: si tratterebbe di quattro anziani che erano ricoverati nel nosocomio romano. Oltre duecento invece i pazienti evacuati, alcuni anche con l'utilizzo da parte dei vigili del fuoco delle autoscale. Tra questi, sette bambini, diversi neonati e persone ricoverate nel reparto dedicato a persone affetta da Covid: tutti sono stati trasferiti poi in diversi ospedali di Roma.

Carabinieri di Tivoli sul posto per le indagini

Già disposta dalle autorità l'autopsia sui corpi delle vittime, per chiarire le cause del decesso che potrebbe essere dovuto ad asfissia causata dal denso fumo nero oppure da altre cause legate allo scoppio dell'incendio. Dopo un lavoro durato tutta la notte, alle prime luci del mattino le fiamme sono state del tutto domate dai vigili del fuoco. L'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli risulta al momento completamente inagibile. Sulle cause esatte dell'incendio ci saranno ulteriori indagini già nelle prossime ore. I Carabinieri di Tivoli, che hanno contribuito all'evacuazione dei pazienti e alla messa in sicurezza di sacche di sangue per le emergenze, stanno coordinando le indagini.