Incendio nell’ex Mira Lanza: alta colonna di fumo nero su Marconi Fiamme nell’ex Mira Lanza in via del Tirone a Roma, dove i vigili del fuoco hanno domato un incendio che ha bruciato giacigli di fortuna.

A cura di Alessia Rabbai

Incendio all'ex Mira Lanza in via del Tirone a Roma. Il rogo è divampato poco prima dell'una di oggi, martedì 11 gennaio. Non è chiaro cosa abbia originato le fiamme, che hanno bruciato alcuni giacigli di persone senzatetto che vi si rifugiano e ci trascorrono la notte. A dare l'allarme sono stati i residenti, che hanno visto una fitta colonna di fumo nero levarsi verso il cielo e hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente dei vigili del fuoco.

Nessun ferito né intossicati nell'incendio all'ex Mira Lanza

Arrivata la segnalazione alla Sala Operativa del Comando provinciale di Roma, sul posto sono arrivati i pompieri, con diverse squadre, che hanno lavorato alle operazioni di spegnimento del rogo e messo in sicurezza l'area. Da quanto si apprende fortunatamente non risultano né feriti né intossicati.

L'edificio abbandonato dell'ex Mira Lanza

Mira Lanza è una storica azienda italiana che produceva candele, saponi, detersivi e in seguito di acido solforico. Nel 1918 la società ha acquisito lo stabilimento Colla e Concimi, la fabbrica di prodotti chimici nei pressi di Lungotevere dei Papareschi, poco distante dal Ponte dell'Industria. Lo stabilimento ha visto il suo ampliamento fino a un'area di circa nove ettari. L'edificio abbandonato rientra nei luoghi italiani da non dimenticare della Fai, stabili che dovevano essere riqualificati e diventare edifici di uso pubblico, tra cui un asilo. Il progetto approvato dal Comune di Roma vedeva infatti la costruzione di Parco Papareschi, ma è stato abbandonato e e il cantiere non è partito. L'area negli anni è diventata un rifugio di persone senzatetto nel quale cercano riparo e nel quale sono divampati diversi incendi, come quello avvenuto a dicembre 2018 nel quale è rimasto intossicato un uomo.