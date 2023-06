Incendio nell’archivio della procura di Roma: evacuato il tribunale Non ci sono feriti né intossicati nell’incendio divampato nell’archivio della Procura di Roma. A prendere fuoco dei fascicoli e carta per motivi non noti.

A cura di Alessia Rabbai

Il fumo dell’incendio da Piazzale Clodio (Foto di Massimiliano S.)

Un incendio è divampato all'interno dell'archivio della Procura della Repubblica di Roma. Le fiamme si sono originate intorno alle ore 13 di martedì 20 giugno in via Varisco. A bruciare per cause al momento non note sono stati alcuni fascicoli e carta, fortunatamente non si sono registrati grossi danni. Sopra alla cittadella giudiziaria si è alzato il fumo, che ha allarmato i passanti. Sui social network sono comparse foto che segnalano l'incendio. Arrivata la chiamata alla Sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco sul posto sono intervenute diverse squadre.

Parte del Tribunale di Roma è stata evacuata, fortunatamente non ci sono stati né feriti né intossicati. I pompieri giunti sul posto hanno dato il via alle operazioni di spegnimento del rogo, portate a termine in poco tempo e la situazione è tornata alla normalità senza particolari ripercussioni. Presenti per gli accertamenti di propria competenza i carabinieri e il personale sanitario in ambulanza, in via precauzionale. In corso la conta dei danni e le verifiche alla struttura.