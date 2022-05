Incendio nel supermercato, una friggitrice va a fuoco: un dipendente intossicato Un incendio è divampato questa mattina dai laboratori del supermercato del centro commerciale di Roma Est a causa di un guasto alla friggitrice: uno dei dipendenti è rimasto intossicato.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

È successo questa mattina, verso le ore 7, all'interno del Centro Commerciale Roma Est: una friggitrice ha preso fuoco all'interno di uno dei laboratori del supermercato, provocando un incendio.

Sul posto, nella zona di Lunghezza, nei territori più ad est della capitale, una volta allertati sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco della squadra 10A della Rustica, la cui centrale operativa si trova a poco meno di 5 chilometri dal luogo in cui si sono sviluppate le fiamme, giunti insieme ad un'autobotte. Una volta arrivati al supermercato hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Un dipendente del supermercato è rimasto intossicato a causa dell'inalazione del fumo: l'uomo è stato affidato ai medici del personale sanitario del 118 che lo hanno trasportato al pronto soccorso per ulteriori controlli.

Guasto alla friggitrice: a fuoco un intero locale

Lo scorso gennaio, un'altra friggitrice ha preso fuoco: in questa occasione però, le fiamme che hanno avuto origine dal guasto, hanno distrutto un intero locale. È accaduto nel quartiere della Montagnola, nel quadrante a sud della città di Roma, all'interno di una pizzeria. L'incendio è divampato a causa dio un guasto alla friggitrice che ha provocato un corto circuito: in breve tempo le fiamme, che si sono sviluppate all'improvviso, hanno coinvolto tutta la struttura, che si trova in via Guido de Ruggiero, fra la via Cristoforo Colombo e piazza dei Caduti della Montagnola. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco della compagnia dell'Eur. Fortunatamente i danni riportati sono stati solo materiali: non si è registrata nessuna persona coinvolta, né ferita né intossicata.