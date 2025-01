video suggerito

Incendio nel parcheggio di un palazzo a Palestrina: 10 intossicati dal fumo, tra i quali 2 bambini Momenti di paura prima dell’alba a Palestrina, dove un’auto è andata a fuoco in un parcheggio condominiale e il fumo ha reso necessaria l’evacuazione di 30 persone. Dieci gli intossicati, tra i quali due bambini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Dieci persone intossicate, tra le quali due bambini è il bilancio dell'incendio divampato all'interno di un palazzo in via Stella nel Comune di Palestrina, in provincia di Roma. Il rogo è divampato prima dell'alba di oggi, mercoledì 8 gennaio. Secondo quanto ricostruito al momento in cui è scaturito l'incendio erano circa le ore 4.20, un'auto ha preso fuoco per cause non note e ancora in corso d'accertamento. La macchina si trovava parcheggiata all’interno di un garage condominiale, le fiamme e il fumo hanno raggiunto l'edificio, rendendo necessaria l'evacuazione di trenta residenti.

Evacuati 30 residenti

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 e alla Sala operativa del Comando provinciale di Roma con la richiesta urgente d'intrevento, sul posto sono giunti i vigili del fuoco, il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso e le forze dell'ordine. I pompieri arrivati presso il condominio con le squadre di Palestrina, di Frascati e un’autobotte, un’autoscala e un carro autorespiratori, si sono accertati che i residenti fossero usciti dalle loro abitazioni e hanno dato il via alle operazioni di spegnimento del rogo. Hanno domato le fiamme, scongiurando che si propagassero tra le altre auto parcheggiate e che raggiungessero le abitazioni. Sono in corso le verifiche di rito per quantificare i potenziali danni all'edificio.

Dieci intossicati, tra i quali due bambini

Mentre i pompieri pensavano a spegnere l'incendio il personale sanitario si è accertato delle condizioni di salute dei residenti. Dieci di loro hanno avuto bisogno di cure mediche, perché rimasti intossicati dal fumo, tra i quali anche due bambini. Sono stati trasportati con le ambulanze in ospedale e sottoporsti a cure mediche.