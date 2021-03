Fiamme all'interno di un camion dell'Ama carico di rifiuti. È successo nel pomeriggio di oggi, lunedì 22 marzo, in una via del quartiere Laurentino a Roma. Sul posto sono intervenuti i pompieri. Per evitare guai maggiori l'autista del mezzo è stato costretto a sversare tutto il suo carico di immondizia per strada. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere il principio d'incendio con un idrante. Nessuno è rimasto ferito e il camion dell'Ama non sembra aver riportato danni ingenti a causa delle fiamme. Non è chiaro il motivo per cui i rifiuti all'interno del mezzo siano andati a fuoco. Probabilmente già bruciavano all'interno del cassonetto dell'immondizia da cui sono stati prelevati.

Sempre sull'argomento rifiuti, è partita oggi in sei nuovi municipi di Roma la raccolta degli oli vegetali ed animali esausti per utenze domestiche. Il servizio è partito nei Municipi XIII, XV, XIV, VI, IX e IV, dopo che è già stato sperimentato nel Municipio V. "Con passi piccoli ma importanti stiamo cambiando approccio alla tutela dell'ecosistema in cui viviamo. Una rivoluzione che realizziamo ogni giorno nelle nostre case, imparando a fare la raccolta differenziata, modificando le nostre abitudini di consumo. Oggi, infatti, sappiamo che ciò che non usiamo più può essere riutilizzato o trasformato in qualcos'altro. Con questa iniziativa aggiungiamo quindi un tassello a questo più ampio disegno: lo facciamo in modo semplice, inserendo in molti punti della città, come i mercati rionali, contenitori dove ogni cittadino può portare l'olio utilizzato in cucina. Un metodo facile, ma soprattutto utile, molto apprezzato nei territori in cui è già stato sperimentato", ha spiegato in una nota la sindaca di Roma, Virginia Raggi.