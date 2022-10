Incendio all’ufficio postale, fiamme e molto fumo: evacuati i residenti della palazzina L’incendio si è sviluppato da un locale di condizionamento dell’ufficio postale di via Mercalli: a causa del molto fumo, i residenti sono stati evacuati.

A cura di Beatrice Tominic

La prima segnalazione è arrivata alla Sala Operativa verso le ore 11.30: in tarda mattinata si è sviluppato un incendio all'ufficio postale che si trova in via Giuseppe Mercalli, al civico 68 della strada, nella zona centrale della città di Roma, in zona Parioli. Oltre alle fiamme, che in breve tempo hanno iniziato ad espandersi su tutta la palazzina colpita, rapidamente è apparsa una notevole quantità di fumo: i pompieri sono stati costretti ad evacuare i residenti che vivono nei cinque piani dello stabile.

L'intervento dei vigili del fuoco

Sul luogo dell'incendio, una volta allertati, sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco. La squadra 9/A ha raggiunto il posto insieme all'Autoscala, una Autobotte e ad un Carro Teli. Le fiamme, partite da un locale di condizionamento all’interno dell’ufficio postale, in breve tempo si sono propagate su tutto lo stabile. Con esse, è apparso tantissimo fumo denso e nero. Proprio a causa dei fumi dell'incendio, i vigili del fuoco hanno ritenuto necessario evacuare le famiglie che risiedono all'interno dell'edificio in cui si trova l'ufficio postale: a livello precauzionale tutte le persone che abitano negli appartamenti dei cinque piani della palazzina coinvolta nel rogo sono state invitate ad uscire dalle proprie case.

I vigili del fuoco, nel corso della mattinata, hanno provveduto a spegnere le fiamme anche se, come si vede nella foto in apertura, i danni provocati sono stati ingenti. Fortunatamente, però, nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto, inoltre, sono arrivati anche alcuni agenti delle forze dell'ordine per quanto di loro competenza.